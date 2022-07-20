10:29 (мск), источник: ТАСС Наука
В Ираке нашли руины одной из «затерянных крепостей» Парфянского царства
Развалины античного города, предположительно, являлись Натунией, крупной горной крепостью королевства Адиабена.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ТАСС, 20 июля. Иракские и немецкие археологи обнаружили в иракском Курдистане развалины античного города, который, предположительно, является Натунией, крупной горной крепостью королевства Адиабена, одного из вассалов Парфянского царства. Об этом в среду сообщила пресс-служба Гейдельбергского университета.
«Одно из имен этого города, Натуниссарокерта, представляет собой объединение имени царя Натуниссара и древнеперсидского слова, обозначавшего крепость. Изученный нами город вполне подходит под это определение. В его постройку и инфраструктуру были вложены существенные ресурсы, что указывает на его важную роль в управлении страной», — заявил научный сотрудник Гейдельбергского университета (Германия) Майкл Браун, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Адиабена представляла собой одно из античных государств, существовавших на территории северной Месопотамии во вторую половину первого тысячелетия до нашей эры. Изначально она была одним из регионов Ассирии, однако во втором столетии до нашей эры стала одним из ключевых союзников и вассалов Парфянского царства вплоть до завоевания Адиабены легионами Римской империи.
Большие споры среди историков, как отмечает Браун, вызывает то, где располагалась и существовала ли в принципе одна из крупных крепостей Адиабены, город под названием Натуния на Капросе или Натуниссарокерта.
Единственные упоминания этого имени встречаются на уникальных монетах, найденных еще в 1955 году в древнеармянском городе Нисибис, который долгое время находился под властью Адиабены.
Браун и его коллеги открыли возможное положение Натунии во время раскопок, которые немецкие и иракские археологи уже несколько десятилетий проводят на территории гор Загрос, где располагались северные регионы Адабиены. Еще в 2009 году ученым удалось обнаружить в течении реки Капрос, в местечке Рабана-Меркулы, развалины крупной древней крепости, расположенной высоко в горах.
В последующие десять лет археологи совершили несколько экспедиций в этот труднодоступный регион гор Загрос, что позволило им изучить архитектуру крепости, а также обнаружить и изучить большое число артефактов. В их число входили барельефы и статуи, украшавшие вход в город, а также развалины зороастрийского храма.
Открытые учеными барельефы и статуи, как отмечает Браун, очень похожи по своему образу и стилю на изображения предполагаемых королей Адиабены, найденные в руинах Хатры, одного из парфянских городов, который расположен в 230 километрах к югу от Рабана-Меркулы.
По мнению исследователей, это сходство, как и расположение крепости в русле реки Капрос, свидетельствует о том, что она является Натунией или ее существенной частью.
Последующие раскопки в этом регионе Курдистана, как надеются археологи, помогут им получить новые подтверждения в пользу их гипотезы, а также раскрыть ту роль, которую играла Натуния в жизни Адиабены и всего Парфянского царства в целом. В частности, ученые предполагают, что данная крепость защищала остальную часть Адиабены от набегов горных кочевников, а также служила центром торговли с этими горцами.