13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что собаки «видят» мир носом
Это первое доказательство того, что нюх у собак интегрирован в их когнитивные функции.
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В The Journal of Neuroscience появилась статья об исследовании анатомии собак, которое доказывает, что нюх этих животных интегрирован в их когнитивные функции. В отличие от людей собаки способны распознать запахи в десятки и сотни тысяч раз лучше, что позволяет им, к примеру, учуять и обнаружить триллионную долю грамма взрывчатого вещества.
Одну из главных ролей в этом процессе играют две обонятельные луковицы, расположенные на базальной поверхности лобных долей головного мозга, которые имеют округлую форму, желудочек и весят в четыре раза больше человеческих. Структура обонятельной системы собак остается малоизученной, потому коллективу ученых из Колледжа ветеринарной медицины Корнеллского университета, с факультета биологии Университета Джонса Хопкинса и из Колумбийского университета удалось сделать прорыв в изучении данного вопроса.
Они исследовали 23 собаки разного пола с умеренно длинными и широкими черепами (мезоцефальная форма), составили карту связи между обонятельными луковицами и другими областями коры мозга и выявили обширный проводящий путь — цепочку нейронов, которая расположена в височной доле и относится к гиппокамповой формации.
Полученные данные объяснили, почему собаки, входя в комнату, первым делом начинают изучать ее при помощи нюха, и даже слепые особи удивительно хорошо ориентируются в пространстве и своем окружении.
Исследование также открывает новые направления для исследований связей в головном мозге.
«Это заставляет задуматься о том, что, быть может, и у нас есть рудиментарная связь между этими двумя областями, ведь, когда мы были более похожи на обезьян, то и ориентировались по запахам», — подытожили ученые.
Олеся Маевская