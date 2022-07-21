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11:04 (мск), источник: ТАСС Наука

Найденное в Африке беспозвоночное назвали в честь Зеленского

Морской лилии дали имя в честь украинского президента «за его мужество и отвагу», пишет журнал Royal Society Open Science.

Источник: Royal Society Open Science

ТАСС, 21 июля. Останки морского беспозвоночного, обнаруженные в Эфиопии, назвали в честь президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду британским научным журналом Royal Society Open Science.

Найденное беспозвоночное относится к классу морских лилий. Как сообщает журнал, находку Ausichicrinites zelenskyyi было принято назвать в честь Зеленского «за его мужество и отвагу».

Окаменелость, у которой присутствует 10 конечностей, относят к Юрскому периоду.

В 2021 году останки беспозвоночного были доставлены в Силезский университет в Польше для дальнейшего изучения.

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