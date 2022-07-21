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11:40 (мск), источник: Газета.Ру

Космический телескоп James Webb обнаружил самую старую галактику

Космический телескоп James Webb обнаружил самую первую галактику, сообщается в препринте исследования ученых из Гарвардского центра астрофизики.

Источник: NASA

Авторы проанализировали полученные с телескопа данные и обнаружили свет от галактики GLASS-z13, которая находится на расстоянии 33 млрд световых лет от Млечного пути.

Свет шел около 13,4 млрд лет, прежде чем телескоп смог его зафиксировать. Эта галактика появилась примерно спустя 300 млн лет после Большого взрыва и на 100 млн лет раньше других галактик.

GLASS-z13 была обнаружена на основе данных, полученных с основного инфракрасного тепловизора орбитальной обсерватории. При переводе из инфракрасного диапазона в видимый для человека спектр галактика выглядит как красная капля с белым центром.

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