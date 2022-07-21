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15:08 (мск), источник: RTVi

В Гонконге умер самый старый самец панды в мире

В зоопарке Гонконга умер самый старый в мире самец большой панды из содержащихся в неволе. Как говорится в сообщении, опубликованном 21 июля на сайте парка развлечений Ocean Park, млекопитающему по кличке Ань-Ань было 35 лет, что соответствует 105 человеческим годам.

Источник: Фотобанк Лори

Состояние панды-долгожителя стало ухудшаться несколько недель назад. Самец ел всё меньше, пока вовсе не отказался от твердой пищи. В итоге сотрудники Ocean Park приняли решение усыпить животное, чтобы не продлевать его мучения.

«Ан-Ан подарил нам приятные воспоминания о множестве согревающих сердце моментов. Нам будет очень не хватать его сообразительности и игривости», — говорится в сообщении.

Ан-Ан жил в Ocean Park с 1999 года, когда его привезли туда вместе с самкой Цзя-Цзя в качестве подарка от китайского правительства. Цзя-Цзя тоже оказалась долгожительницей и прожила 38 лет, скончавшись в 2016 году. Теперь в парке осталась одна пара панд.

Панды считаются «пожилыми» после того, как им исполняется 20 лет, эти млекопитающие редко живут дольше 30 лет. До смерти Ань-Ань старейшим в мире самцом большой панды считался Паньпань — он скончался в 2016 году в возрасте 31 года.

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