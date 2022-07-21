17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Северный олень прокатился по Норильску в автобусе
Никто не пострадал.
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На днях жительница Норильска Валерия вместе со своей оленихой Аякли возвращалась с празднования Дня города. Добираться пешком или на такси не представлялось возможным, поэтому они решили воспользоваться автобусом.
Судя по опубликованным кадрам, соседство с животным понравилось далеко не всем. Несмотря на то, что хозяйка пыталась убедить попутчиков в том, что животное абсолютно безопасно, кондуктор громко возмущалась происходящему.
Валерия состоит в семейно-родовой общине, которая занимается сохранением уникального самобытного наследия нганасанского народа. Аякли — постоянная участница различных городских мероприятий в Норильске и Дудинке.
Олеся Маевская