Ветеринары извлекли банку из пасти белого медведя в ДиксонеОб этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Фоторепортажи
26Прощание с Юрием Шатуновым
12Природные пожары в Европе
Спецоперация на Украине
22:02 (мск), источник: Газета.Ру

Режиссер Серебренников рассказал об оплате бизнесменом Абрамовичем 129 млн по его делу

Режиссер Кирилл Серебренников в интервью блогеру Юрию Дудю (признан в России иностранным агентом) заявил, что бизнесмен Роман Абрамович возместил ущерб почти в 129 млн руб. по делу «Седьмой студии» вместо его фигурантов.

Источник: РИА "Новости"

«Не он лично, но какие-то структуры, с ним близкие. Потому что, разумеется, у меня таких денег никогда нет, не было и, наверное, не будет», — сказал режиссер.

Серебренников также опроверг наличие прямой связи с бизнесменом. По его словам, вопрос решили через адвокатов. Режиссер считает, что Абрамович, возможно, «ощущал какую-то несправедливость» по этому делу, поэтому хотел, чтобы оно быстрее завершилось.

«Как он предложил, как он договорился и как эти структуры или другие структуры это сделали, какие его структуры это сделали, я не знаю», — признался Серебренников.

Ранее Серебренников объяснил свой призыв снять санкционные меры с предпринимателя Романа Абрамовича тем, что тот оплатил лечение режиссера Андрея Звягинцева в Германии, которого на несколько недель ввели в искусственную кому во время лечения от коронавируса в Германии. По его мнению, бизнесмен «очень помог российской культуре».

 Сергей Проханов экстренно госпитализирован в Москве
В Самаре, оставленный без присмотра 17-летней матери, в ванной утонул ребенок
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь