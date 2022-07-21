Режиссер Серебренников рассказал об оплате бизнесменом Абрамовичем 129 млн по его делу

«Не он лично, но какие-то структуры, с ним близкие. Потому что, разумеется, у меня таких денег никогда нет, не было и, наверное, не будет», — сказал режиссер.
Серебренников также опроверг наличие прямой связи с бизнесменом. По его словам, вопрос решили через адвокатов. Режиссер считает, что Абрамович, возможно, «ощущал какую-то несправедливость» по этому делу, поэтому хотел, чтобы оно быстрее завершилось.
«Как он предложил, как он договорился и как эти структуры или другие структуры это сделали, какие его структуры это сделали, я не знаю», — признался Серебренников.
Ранее Серебренников объяснил свой призыв снять санкционные меры с предпринимателя Романа Абрамовича тем, что тот оплатил лечение режиссера Андрея Звягинцева в Германии, которого на несколько недель ввели в искусственную кому во время лечения от коронавируса в Германии. По его мнению, бизнесмен «очень помог российской культуре».