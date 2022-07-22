Юрист рассказала, как в России жить с двойной фамилией

Первый способ — это когда при регистрации супругов записывается общая фамилия. Выбирается фамилия самими супругами, и она в народе называется «девичьей». Закон предусматривает также вариант, когда к фамилии жены может быть присоединена фамилия мужа. А вот к фамилии мужа такового присоединения быть не может. Позже при желании её можно поменять в общем порядке, пояснила юрист.
А вот детям впоследствии может быть присвоена либо общая «семейная» фамилия, либо фамилия папы или мамы — это делается на усмотрение родителей, в случае если супруги сохранили свои «старые» фамилии или не состоят в браке. Ребёнку может быть присвоена и двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности.
Смена фамилии предполагает и замену базовых документов: паспорта, свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН), СНИЛС, водительского удостоверения и полиса обязательного медицинского страхования. А вот менять документы об образовании не нужно: подтверждением смены фамилии является справка, которую можно заказать через портал «Госуслуги» и предъявлять в случае необходимости.
В целом, по словам Фроловой, отсутствие у супругов одинаковой фамилии в повседневной жизни не имеет существенного значения. Негативные последствия могут возникнуть в момент принятия наследства — например, если было утеряно свидетельство о браке и по каким-то «мистическим» причинам архивы записи актов гражданского состояния были уничтожены или в них отсутствует информация. Тут остаётся полагаться только на суд, который в особом производстве ежедневно рассматривает тысячи дел об установлении родственных отношений.