15:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Индийский политик, выпивший воды из «священной» реки, попал в больницу с отравлением
Он пытался доказать ее чистоту.
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В воскресенье, 17 июля, глава правительства штата Пенджаб Бхагвант Манн участвовал в 22-й годовщине с начала масштабной очистки «священной» реки Кали Банн. В тот день правительство опубликовало фотографии и видео с политиком, на которых видно, как он сажает дерево на берегу и пьет воду из реки.
Два дня спустя политик был госпитализирован в больницу Индрапрастха Аполлон в Дели, пишут The Indian Express и Hindustan Times. Врачи заключили, что Манн подхватил кишечную инфекцию.
Местное издание Punjab News Express указывает, что в Кали Банн попадают сточные воды близлежащих городов и деревень. Несколько дней спустя Пенджаб Бхагвант оправился, и его выписали.
Олеся Маевская