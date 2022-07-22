Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбыСпасение белой медведицы c застрявшей в пасти банкой сгущенки стало одним из ярких сюжетов этой недели
Фоторепортажи
16Аномальная жара в России
12Природные пожары в Европе
Спецоперация на Украине
15:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Индийский политик, выпивший воды из «священной» реки, попал в больницу с отравлением

Он пытался доказать ее чистоту.

В воскресенье, 17 июля, глава правительства штата Пенджаб Бхагвант Манн участвовал в 22-й годовщине с начала масштабной очистки «священной» реки Кали Банн. В тот день правительство опубликовало фотографии и видео с политиком, на которых видно, как он сажает дерево на берегу и пьет воду из реки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Два дня спустя политик был госпитализирован в больницу Индрапрастха Аполлон в Дели, пишут The Indian Express и Hindustan Times. Врачи заключили, что Манн подхватил кишечную инфекцию.

Местное издание Punjab News Express указывает, что в Кали Банн попадают сточные воды близлежащих городов и деревень. Несколько дней спустя Пенджаб Бхагвант оправился, и его выписали.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь