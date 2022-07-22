16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Анализ ДНК пингвинов показал, что им не страшно изменение климата
У этих птиц также отмечен самый медленный темп развития.
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Международная группа ученых опубликовала объемное исследование эволюции пингвинов, которое впервые объединило данные живых особей и найденных останков птиц, в том числе вымерших видов. Работа была опубликована в Nature Communications.
Авторы отмечают, что за 60 миллионов лет птицы прекрасно приспособились к выживанию в экстремальных условиях: они утратили способность летать, зато стали опасными морскими охотниками, способными выживать в условиях холода и жары. Анализ окаменелостей позволил установить, что вид почти сразу перестал пользоваться крыльями, но с тех пор эволюционных изменений у птиц почти не происходило, что настораживает исследователей.
Однако эти же данные позволяют понять, что пингвинам не страшно глобальное потепление. Птицы появились на гондванском микроконтиненте под названием Зеландия, который в настоящее время почти полностью затоплен. Предполагается, что предки современных королевских пингвинов появились примерно 14 миллионов лет назад, и именно в это время на Земле был период глобального похолодания, названный климатическим переходом среднего миоцена.
Ученые обнаружили, что почти каждый вид пингвинов пережил период физической изоляции во время «последнего ледникового периода», приспособился к новым условиям жизни, а затем — адаптировался к последующему потеплению.
Эволюционных изменений не произошло, но в отличие от многих других животных и птиц климатические колебания почти не повлияли на геном и популяцию пингвинов.
Группы птиц, численность которых увеличилась, имели общие черты: они часто мигрировали и добывали пропитание у берегов. Исследователи считают, что эти особенности позволили пингвинам лучше реагировать на непостоянный климат, развить способности искать добычу издалека и перемещаться в более низкие широты.
Олеся Маевская