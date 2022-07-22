16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из-за неверно указанного адреса полиция требовала сдаться спящих жильцов
«Осада» продолжалась почти тридцать минут.
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Джон Хаффингтон, житель Каполеи в округе Гонолулу, Гавайи, чуть не оказался задержан в собственном доме, сообщает Hawaii News Now. Около 2 часов ночи в пятницу в службу спасения поступил сигнал, которому присвоили угрозу терроризма первой степени.
Семеро вооруженных дробовиками и пистолетами офицеров полиции прибыли к указанному адресу и полчаса с помощью громкоговорителя вели «переговоры» с преступниками. Навстречу представителям правоохранительных органов никто не вышел, и они были вынуждены ретироваться согласно протоколу.
Об инциденте Джон Хаффингтон узнал на следующее утро, когда встревоженные соседи посоветовали ему посмотреть записи с камер наблюдения. «Подозреваемый» и его семья спали так крепко, что не услышали требований полиции. Сам Хаффингтон признается, что обрадовался — если бы он вышел, возможно, ситуация закончилась бы плачевно.
Вышедший на пенсию заместитель начальника полиции Гавайев Джон Маккарти сказал, что сотрудники действовали согласно протоколу. Хаффингтон требует извинений и желает выяснить, кто указал его адрес. Отправилась ли полиция на верный адрес, не сообщается.
Олеся Маевская