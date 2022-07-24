Эксперт: переход COVID-19 в сезонное состояние потребует времени

«[Коронавирус] станет сезонным заболеванием и летальность у него будет очень низкая, но это потребует времени. Окончательный процесс потребует времени, предварительный процесс генетического истощения [штамма вируса] протекает быстро — он занимает месяцы. А чтобы дальше защита была за счет иммунитета — [это] требует времени, пока люди столкнутся с этим вирусом, но вакцины тут помогают», — сказал он.
Штаммы вируса не вытесняют друг друга, они лишь теряют силу после длительного размножения и «уходят», считает он. По словам эксперта, COVID-19 появился в конце 2019 года и полного иммунитета к нему пока нет. До его достижения пройдет несколько лет, на этом фоне ослабевающие в результате генетического истощения вирусы будут существовать в мирной форме, считает Альтштейн.