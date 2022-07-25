12:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Тихом океане найдены предвестники всемирного потопа
Ученые опасаются массового извержения подводных вулканов.
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Исследователи Лихайского университета в США обнаружили обширное подводное поле площадью более 5 тысяч квадратных метров, усеянное «черными курильщиками». Так называют геотермальные источники горячей воды, которая нагревается магмой и выплескивается из них под давлением в сотни атмосфер.
Обычно такие источники располагаются по осям срединных океанических хребтов, но новые "черные курильщики были обнаружены в северной части Восточно-Тихоокеанского поднятия. Работа ученых была опубликована на сайте университета.
Исследователи утверждают, что 20 найденных источников высотой около 10 метров могут спровоцировать скорое массовое извержение подводных вулканов, что приведет ко всемирному потопу. По словам исследователей, вероятно, что библейский всемирный потоп был спровоцирован именно «черными курильщиками» — вода поднялась из недр Земли, а потом утекла обратно через Марианскую впадину.
Олеся Маевская