23:19 (мск), источник: ТАСС
В конкурсе «Мисс Россия-2022» победила Анна Линникова из Оренбурга
Первой вице-мисс стала Анна Будаева из Чувашии, вторая вице-мисс — Дарья Немаева из Хабаровского края.
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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Победительницей конкурса «Мисс Россия — 2022», финал которого прошел в Москве, стала Анна Линникова из Оренбурга. Об этом в понедельник сообщается в официальной группе конкурса в «Вконтакте».
«Победительницей и новой обладательницей короны стала Анна Линникова из Оренбурга, звание первой вице-мисс присвоили Анне Будаевой, представлявшей Республику Чувашия, второй вице-мисс стала Дарья Немаева из Хабаровского края», — говорится в сообщении.
«Мисс Россия» — один из известных и престижных национальных конкурсов красоты, который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Победительница получает корону из белого золота, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах.