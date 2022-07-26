12:38 (мск), источник: N + 1
В Турции нашли мозаику с 12 подвигами Геракла
Ее обнаружили в древнем городе Сиедра.
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Археологи обнаружили во время раскопок древнего города Сиедра, расположенного на южном побережье Турции, большую мозаику II века нашей эры, на которой изображены 12 подвигов Геракла. В древности она украшала пол римских терм. Примечательно, что фигуры на этой мозаике изображены в полный рост, о чем сообщило издание Arkeonews.
На южном побережье современной Турции, в провинции (иле) Анталья, находятся руины древнего города Сиедра. Этот портовый город был основан, видимо, около III века до нашей эры (хотя, возможно, это произошло в VII веке до нашей эры или даже раньше) и просуществовал вплоть до XIII века нашей эры. Расцвет этого поселения пришелся на первые века нашей эры, то есть на римский период, когда, в частности, вокруг него были возведены городские стены. Сиедра примечательна своими постройками, например, колоннадной улицей, бассейнами, мастерскими, а также пещерой с фресками, где в раннехристианскую эпоху совершались ритуалы. Среди других объектов обращают на себя внимание акрополь, большие римские термы, героон (античное святилище), городские ворота и некрополь.
Первые раскопки этого древнего города проходили в 1994—1999 годах, когда была обнаружена колоннадная улица, которая считается центром Сиедры. Археологи отмечают, что на этом поселении преобладает римская и византийская архитектура. Но встречаются и более древние находки. Например, в 2020 году ученые обнаружили керамику, относящуюся примерно к IX веку до нашей эры.
Турецкие археологи проводили новые раскопки в древнем городе Сиедра и обнаружили огромную напольную мозаику размером приблизительно 21,91×7,9 метра. На ней изображены сцены с 12 подвигами Геракла. Более того, фигуры оказались выполнены в полный человеческий рост, что также делает находку крайне важной. По всей видимости, ее изготовили во II веке нашей эры.
Руководитель раскопок Эртуг Эргюрер (Ertuğ Ergürer) из Университета Караманоглу Мехмет-бея сообщил, что саму мозаику археологи обнаружили еще в 2019 году во время раскопок больших римских терм. И с тех пор они вели планомерную работу по ее расчистке. По его словам, сцены с подвигами сохранились очень хорошо. После исследования археологи вновь покрыли ее грунтом, чтобы сохранить для более подробного изучения в будущем. Лишь после принятия этих мер защиты ученые сочли уместным сообщить общественности о находке.
Михаил Подрезов