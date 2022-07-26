13:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Биологи обнаружили полярную акулу в теплых водах Карибского моря
Как жительница Заполярья оказалась на экваторе — неизвестно.
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В журнале Marine Biology появилось исследование Деванши Касаны, биолога Международного университета Флориды в США, о странной миграции полярной акулы. Обычно медлительные и полуслепые представители этого вида обитают исключительно в холодных водах вокруг Северного и Южного полюсов планеты, но эту особь заметили у самого экватора, в западной части Карибского моря.
Полярные акулы малоизучены. Они обитают в холодных водах Заполярья, внешне напоминают треску, могут достигать до семи метров в длину, а возраст отдельных особей может достигать 250, а то и 500 лет. Теперь ученым предстоит понять, зачем и как рыба оказалась в тропических водах.
Исследователи предполагают, что, возможно, ареал обитания полярных акул шире, чем они предполагали. Данные особи способны погружаться на глубину до километра, где температура воды остается невысокой. Человеческий взгляд просто не замечает глубоководных обитателей, потому акулы могли находиться там долгое время.
Касана не успела прикрепить спутниковую метку, но теперь ученые запаслись нужным оборудованием и ждут повторного появления жительницы Заполярья на том же месте.
Олеся Маевская