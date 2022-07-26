17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса, разбив за минуту 148 кокосов
Это его шестое зафиксированное достижение.
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Житель Боснии и Герцеговины, мастер боевых искусств Мухамед Кахриманович по прозвищу «Руки-молоты» побил рекорд Гиннеса, пишет UPI. Используя две руки, он разбил 148 кокосов за одну минуту.
Это уже шестой рекорд, установленный мужчиной. Все началось с того, что он сумел расколотить за одну минуту 74 банки, затем количество предметов увеличилось, и Мухамед перешел на более твердые кокосы. Предпоследний рекорд был зафиксирован в 2020-м году, когда Карихманович за минуту разбил 130 кокосов, преимущественно ребром своей правой ладони.
В Книге рекордов Гиннесса есть условие, при котором каждый отдельный кокос должен быть разбит одной рукой. Несмотря на то, что от предыдущего рекорда его отделяет всего 18 кокосов, рекордсмен рад, что задействовал обе руки.
Олеся Маевская