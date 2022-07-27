Названы самые грязные и самые чистые города России

Даже лесные пожары негативно влияют на экологическую обстановку в регионах, поскольку в процессе горения происходят повышенные выбросы углерода.
Специально для «Российской газеты» директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова назвала самые неблагоприятные в экологическом плане города:
— Экологическое благополучие населенных пунктов определяется по множеству критериев. Учитываются показатели чистоты воздуха, воды, количество свалок.
Например, самыми вредными производствами считаются тепловые электростанции и котельные. В качестве топлива в них используется мазут, торф, уголь, которые выделяют в атмосферу вещества, загрязняющие воздух. Чем больше таких объектов в населенном пункте, тем менее экологически привлекательным он будет считаться.
Качество воды играет одну из важнейших ролей при определении экологического благополучия. Чем больше промышленных предприятий располагается на берегах водоемов, тем хуже обычно ситуация с качеством воды.
Количество мусорных свалок и их объемы также считаются одним из ключевых показателей. Мусорные свалки превращаются в опасные могильники, которые отравляют окружающую среду неблагоприятными для здоровья граждан выделениями. Обычно самые крупные свалки располагаются на границах больших городов или даже в их черте. Чем ближе к населенному пункту они располагаются, тем более загрязненным он считается.
Также существует норма по количеству зеленых насаждений на одного человека. В крупных городах — это 21 квадратный метр. Если показатели ниже — город автоматически попадает в разряд неблагополучных.
Кроме того, при определении экологического статуса, учитывается количество автомобилей, которые ежедневно выбрасывают в атмосферу СО2. Вы, наверное, замечали, что в крупных городах, если окна квартир или домов расположены рядом с оживленными трассами, на окнах очень быстро появляется черный налет. Это пыль, содержащая различные примеси, которые обеспечивают в том числе и выхлопные газы.
Безусловно, концентрация вредных веществ там не смертельно опасна, иначе строить дома рядом с дорогами давно бы уже запретили. Но в глобальном плане в этом нет ничего хорошего. Со временем у жильцов таких домов может развиться астма или аллергические реакции. При этом пыль появляется как у жильцов нижних, так и верхних этажей. Поэтому последние этажи высотных домов также нельзя считать экологически безопасными.
Учитывая все неблагоприятные факторы в России можно выделить самые благоприятные и неблагоприятные в экологическом плане города для проживания.
К чистым городам можно в первую очередь отнести:
- Тамбов
- Сочи
- Майкоп
- Таганрог
- Владикавказ
- Севастополь
- Грозный
- Кострома
- Саранск
- Йошкар-Ола
Самыми неблагоприятными в экологическом плане считаются:
- Магнитогорск
- Челябинск
- Норильск
- Красноярск
- Череповец
- Липецк
- Новокузнецк
- Медногорск
- Нижний Тагил
Москва и Санкт-Петербург не относятся ни к лучшим, ни к худшим. Они находятся где-то посередине. Несмотря на то, что это крупные города, на их территории осталось достаточно мало производственных предприятий, а ситуацию с выбросами CO2 помогает контролировать разветвленная сеть метро. Также, за последнее десятилетие в этих городах резко увеличилось количество всевозможных парков и скверов, что помогает разрядить экологическую обстановку для жителей.
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