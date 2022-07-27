10:52 (мск), источник: ТАСС Наука
В Австралии установили личность умершего человека из не раскрытого с 1948 года дела
Им был 43-летний инженер-электрик Карл Уэбб.
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СИДНЕЙ, 27 июля. /ТАСС/. Австралийские ученые установили личность «человека из Сомертона» — мужчины, чье тело нашли 1 декабря 1948 года на одном из городских пляжей Аделаиды. Как сообщила в среду газета «Острэлиан», при помощи анализа ДНК экспертам удалось идентифицировать умершего и разгадать одну из главных криминальных тайн страны.
Профессор Университета Аделаиды Дерек Эбботт заявил, что криминологическая загадка, над которой более 70 лет бились следователи австралийской полиции и тысячи детективов-любителей со всего мира, раскрыта. «Тело, обнаруженное 1 декабря 1948 года на пляже Сомертон-Парк в Аделаиде, принадлежало 43-летнему инженеру-электрику из Мельбурна Карлу Уэббу, родившемуся 16 ноября 1905 года», — рассказал Эбботт, работавший над идентификацией «человека из Сомертона» с 1995 года.
По словам ученого, установить личность человека, умершего 74 года назад, удалось при помощи современных технологий исследования ДНК, которые позволили значительно сузить поле поиска. «Это было похоже на головоломку с 4 тыс. элементов, ее решение было грандиозным. У нас было два кандидата, но точно установить личность помог анализ ДНК родственников Уэбба как по материнской, так и по отцовской линии», — указал Эбботт.
Уголовное дело по факту обнаружения тела неизвестного мужчины на пляже Сомертон в Аделаиде было возбуждено в декабре 1948 года. Поскольку полиции так и не удалось установить личность неизвестного и понять, как он попал на городской пляж и от чего умер, происшествие получило название «случай с таинственным человеком из Сомертона». К ноябрю 1953 года полиция Австралии получила более 250 заявлений об установлении личности неизвестного, однако ни одно из них не прошло проверку, а многие указанные в них люди нашлись живыми.
За следующие 73 года появилось множество спекуляций на тему личности погибшего и причин его смерти. Общественный интерес к этому происшествию остается достаточно высоким в силу ряда деталей дела, в частности из-за клочка бумаги, содержащего слова Tamam Shud («Тамам Шуд»), вырванного из экземпляра очень редкого издания Омара Хайяма. В мае 2021 года полиция Австралии эксгумировала останки «человека из Сомертона» и направила их для исследования ДНК, чтобы снова попытаться идентифицировать его и понять, что с ним случилось.