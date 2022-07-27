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17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

На дне Тихого океана обнаружили 30 потенциально новых видов животных

В основном это разновидности морского огурца, но также есть родственники многоножки, медузы и различные виды кораллов.

Дистанционно управляемый аппарат для сбора образцов помог исследователям из Музея естественной истории Великобритании обнаружить в центральной части Тихого океана 55 особей, 48 из которых относятся к разным видам, а 30 — почти не изучены. Раньше существ из этой местности исследовали только по фотографиям.

В статье, опубликованной учеными в международном научном журнале Zookeys, указано, что найденные животные включают сегментированных червей, беспозвоночных из того же семейства, что и многоножки, морских животных, близких к медузам, и различные виды кораллов.

36 экземпляров нашли на глубине более 4,8 тысяч метров, два — на склоне подводной горы на глубине 4,1 тысячи метров, а 17 — на глубине от 3 до 3,5 тысяч метров.

«Это исследование важно не только из-за количества обнаруженных потенциально новых видов, но и потому, что эти образцы мегафауны ранее изучались только по изображениям морского дна. Без образцов и данных ДНК, которые они содержат, мы не можем правильно идентифицировать животных и понять, сколько существует различных видов», — прокомментировала ведущий автор исследования, доктор Гуадалупе Брибеска-Контрерас.

Олеся Маевская

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