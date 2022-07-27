17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Потерянная» сокровищница окаменелостей Бразилии вновь обнаружена спустя 70 лет
По оценкам исследователей, на изучение всех найденных образцов уйдут десятилетия.
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В 1951 году двое ученых, прибывших для геологического картирования в город Дом-Педрито на юге Бразилии, обнаружили скалистый холм, наполненный остатками экосистемы водно-болотных угодий, существовавших около 260 миллионов лет назад.
В пермский период (шестой и последний геологический период палеозойской эры), когда большая часть земной суши была связана с суперконтинентом Пангея, на этом месте существовала богатая экосистема. Спустя примерно 20 миллионов лет после массового пермского вымирания, которое уничтожило приблизительно 95% всей жизни на Земле, появились динозавры.
К сожалению, исследователи не оставили описания точного местоположения «сокровищницы» ископаемых, пишет National Geographic. По прошествии времени грунтовые дороги, по которым они шли несколько десятилетий назад, покрыли асфальтом, и это место было потеряно для науки.
Но недавнее исследование бразильских палеонтологов из Федерального университета Пампы, опубликованное в журнале Revista Brasileira de Paleontologia, помогло найти его спустя более, чем 70 лет. На данный момент ученые идентифицировали по крайней мере семь видов растений, один вид моллюсков и два вида рыб, некоторые из которых неизвестны науке. По оценкам специалистов, на изучение окаменелостей уйдут десятилетия.
Большой вклад в исследование земель Дом-Педрито сделал местный житель Селестино Гуларт, который еще ребенком заинтересовался камнем с «отпечатком» рыбы, найденным в вещах деда. В 2019 году Гуларт обратился к городу за помощью в сохранении окаменелостей на его территории, так палеонтологи и пришли к давно потерянному для науки месторождению.
Олеся Маевская