Медики смогли вылечить четвертого пациента от ВИЧ с помощью пересадки стволовых клеток

После прохождения курса химиотерапии пониженной интенсивности, в начале 2019 года мужчине сделали трансплантацию стволовых клеток крови, и с тех пор в его организме не наблюдалось никаких признаков репликации ВИЧ. На данный момент он уже в течение 17 месяцев не принимает никакие лекарства от ВИЧ.
Подобная трансплантация чрезвычайно опасна и требует, чтобы врачи нашли донора с редкой генетической мутацией, которая делает их устойчивыми к вирусу.
Люди с такой мутацией обладают естественной устойчивостью к ВИЧ, поскольку в их иммунных клетках имеется рецептор CCR5, который может блокировать пути, необходимые вирусу для репликации.
Кроме того, данная терапия подходит лишь для тех пациентов, которые страдают не только от ВИЧ, но и от поздней стадии рака крови.
Сообщается, что этот вид лечения может быть смертельными, так как есть шанс, что иммунная система организма отвергнет и начнет атаковать имплантированные клетки.