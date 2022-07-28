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14:37 (мск), источник: Газета.Ру

Медики смогли вылечить четвертого пациента от ВИЧ с помощью пересадки стволовых клеток

Ученые из Калифорнийского университета смогли излечить четвертого пациента от ВИЧ и лейкемии, сообщает портал DailyMail. Им стал 66-летний мужчина, у которого в 1988 году был диагностирован ВИЧ.

Источник: AP 2022

После прохождения курса химиотерапии пониженной интенсивности, в начале 2019 года мужчине сделали трансплантацию стволовых клеток крови, и с тех пор в его организме не наблюдалось никаких признаков репликации ВИЧ. На данный момент он уже в течение 17 месяцев не принимает никакие лекарства от ВИЧ.

Подобная трансплантация чрезвычайно опасна и требует, чтобы врачи нашли донора с редкой генетической мутацией, которая делает их устойчивыми к вирусу.

Люди с такой мутацией обладают естественной устойчивостью к ВИЧ, поскольку в их иммунных клетках имеется рецептор CCR5, который может блокировать пути, необходимые вирусу для репликации.

Кроме того, данная терапия подходит лишь для тех пациентов, которые страдают не только от ВИЧ, но и от поздней стадии рака крови.

Сообщается, что этот вид лечения может быть смертельными, так как есть шанс, что иммунная система организма отвергнет и начнет атаковать имплантированные клетки.

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