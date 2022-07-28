11:02 (мск), источник: Комсомольская правда
В Крыму археологи нашли уникальный жертвенный стол
Раскопки идут вблизи Керчи в селе Чистополье.
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Крымский полуостров богат на исторические объекты, которые старательно ищут и изучают археологи.
И вот очередная новость с полей — на раскопках у керченского села Чистополье найден фрагмент жертвенного стола. Уникальная находка весит около трех сотен кило.
— Можно сказать, что открыт алтарь и части разбитого жертвенного стола. Жертвы могли быть кровавые и бескровные. Каким языческим богам поклонялись пока остается только догадываться. Надпись на нем старательно сбита еще в античное время. Но алтарь царского уровня по стоимости и изготовлению, — такое сообщение появилось в паблике Артезианская археологическая экспедиция (ААЭ).
Эксперты предположили, что артефакт скорее всего привезли из Греции. Сделан он из мрамора острова Парос.
— Сохранились на плитах метки каменотесов для облегчения сбора алтаря на месте. Известен его размер — 5,00×3,80 метра, — отмечают археологи, рассказывая, что алтарь античные мастера украсили рельефными изображениями в ионическом стиле и скульптурными композициями. Сами плиты скрепили железными штырями, а щели залили свинцом. Но в средневековье вся эта красота была разбита.