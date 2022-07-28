На дне Атлантики нашли лавину, способную уничтожить ИнтернетОткрытие было сделано случайно
Фоторепортажи
16Аномальная жара в России
26Прощание с Юрием Шатуновым
Спецоперация на Украине
13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны 100 лучших снимков дикой природы (фото)

Жюри фотоконкурса WildArt Photographer of the Year, посвященного дикой природе, огласило список 100 лучших работ.

100
фотографий
100
фотографий
100
фотографий

Темой этого месяца был «Космос». Список победителей будет объявлен позже.

WildArt Photographer of the Year — конкурс, участники и судьи в котором — фотографы дикой природы. Цель соревнования — не только оценить профессионализм коллег, но и показать красоту нашего мира и обратить внимание на проблемы окружающей среды.

Ежегодно организаторы WildArt Photographer of the Year устраивают 10 конкурсов, каждая тема которых озвучивается примерно за месяц до начала соревнования. Предыдущие темы этого года — «Мокрый» («Wet», январь), «Свет» («Light», февраль), «Силуэты» («Silhouettes», март), «Глаза» («Eyes», апрель), «Повадки» («Behaviour», май).

Лауреатов конкурса ждут денежные и материальные призы в виде фотооборудования. Обладатель «золота» получит 500 фунтов (36,6 тысяч рублей), «серебра» — 300 фунтов (22 тысячи рублей) и ваучер на покупку продуктов, «бронзы» — бинокль и ремень для фотокамеры. Также предполагаются награды для фотографов в молодежной категории, в номинации «Фотограф года» и «Лучшее портфолио» — для этого участник должен предоставить 10 фотографий в каждой из категорий.

После объявления победителей категории «Космос» фотографы смогут подать заявки по оставшимся темам: «Человеческая природа» («Human Nature», июль), «Абстракции» («Abstracts», август), «Монохромность» («Monochrome», сентябрь), «Цвет» («Colour», октябрь). Подача заявок в категории Human Nature будет закрыта в полночь 31 июля.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь