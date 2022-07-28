13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны 100 лучших снимков дикой природы (фото)
Жюри фотоконкурса WildArt Photographer of the Year, посвященного дикой природе, огласило список 100 лучших работ.
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Темой этого месяца был «Космос». Список победителей будет объявлен позже.
WildArt Photographer of the Year — конкурс, участники и судьи в котором — фотографы дикой природы. Цель соревнования — не только оценить профессионализм коллег, но и показать красоту нашего мира и обратить внимание на проблемы окружающей среды.
Ежегодно организаторы WildArt Photographer of the Year устраивают 10 конкурсов, каждая тема которых озвучивается примерно за месяц до начала соревнования. Предыдущие темы этого года — «Мокрый» («Wet», январь), «Свет» («Light», февраль), «Силуэты» («Silhouettes», март), «Глаза» («Eyes», апрель), «Повадки» («Behaviour», май).
Лауреатов конкурса ждут денежные и материальные призы в виде фотооборудования. Обладатель «золота» получит 500 фунтов (36,6 тысяч рублей), «серебра» — 300 фунтов (22 тысячи рублей) и ваучер на покупку продуктов, «бронзы» — бинокль и ремень для фотокамеры. Также предполагаются награды для фотографов в молодежной категории, в номинации «Фотограф года» и «Лучшее портфолио» — для этого участник должен предоставить 10 фотографий в каждой из категорий.
После объявления победителей категории «Космос» фотографы смогут подать заявки по оставшимся темам: «Человеческая природа» («Human Nature», июль), «Абстракции» («Abstracts», август), «Монохромность» («Monochrome», сентябрь), «Цвет» («Colour», октябрь). Подача заявок в категории Human Nature будет закрыта в полночь 31 июля.
Олеся Маевская