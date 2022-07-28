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16:36 (мск), источник: ТАСС

Финалисты «Большой перемены» вернулись с экспедиции «Ледокол открытий» на Северный полюс

МУРМАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся из экспедиции на Северный полюс, в которой участвовали 70 старшеклассников — финалистов «Большой перемены». Торжественная встреча экспедиции прошла в порту Мурманска в четверг, сообщает корреспондент ТАСС.

Источник: Большая перемена

«Экспедиция “Ледокол открытий” завершена. Цели и задачи достигнуты,» — сказал старший помощник капитана ледокола «50 лет Победы» Сергей Шиловский на церемонии прощания ребят с ледоколом.

Генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова отметила, что реализация такого путешествия стала возможна благодаря сотрудничеству «Большой перемены» с Росатомом. «Я хочу сказать огромное спасибо всей команде Росатома, благодаря которой стала возможна эта поездка. Потому что вместе мы с вами, ребята, делаем детство, юность яркими, интересными, запоминающимися. Эта поездка останется с вами на всю вашу остальную жизнь», — обратилась к участникам церемонии Мандрова.

На церемонии прощания ребята поделись впечатлениями от путешествия и приняли участие во флешмобе под песню Стаса Море «Арктика», к которому подготовились во время экспедиции.

Об экспедиции

Участники экспедиции, которая проходила с 19 по 28 июля, дошли до Северного полюса, увидели белого медведя, архипелаг Земля Франца-Иосифа и знаменитый птичий базар. В географической точке Северного полюса ребята совершили самое короткое кругосветное путешествие: пересекли все меридианы, поучаствовали в акции «Мы — открытие», протянув к отметке 90 градусов разноцветные ленты, а также отправили «капсулу времени» для будущих участников экспедиции «Ледокол открытий».

Во время путешествия на ледоколе для участников проходила образовательная программа из трех треков: «Открытие технологий», «Открытие Арктики», «Открытие себя». Кроме того, школьники смогли посетить большое количество мастер-классов от приглашенных экспертов, стали участниками «Арктиковидения» и различных игр и квестов.

«“Ледокол открытий” позволил ребятам стать настоящими исследователями-путешественниками, познающими мир не только через книги и виртуальные ресурсы, но и применяющими полученные знания на практике. И на этом мы не останавливаемся. Участники экспедиции уже стали частью команды амбассадоров Росатома, которым предстоит вовлекать сверстников в изучение физики, математики, химии. И чем больше талантов придет в STEM-дисциплины, тем более невероятные открытия и проекты будут реализовываться как в Росатоме, так и в России», — приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора по персоналу госкорпорации Росатом Татьяны Терентьевой.

Участники экспедиции «Ледокол открытий» — победители второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». Экспедицию организовал Росатом на атомном ледоколе «50 лет Победы».

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