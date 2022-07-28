16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Моржиха, топящая лодки в Норвегии, стала всеобщей любимицей
Местные жители и СМИ буквально следят за каждым ее шагом.
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В течение недели молодая самка моржа Фрейя, названная в честь скандинавской богини любви и красоты, перевернула и погнула немало лодок, припаркованных у берега фьорда Осло, пишет The Guardian. Местные жители так очарованы, что прощают ей любой погром. А местная газета Verdens Gang даже разместила на своем веб-сайте прямую трансляцию каждого шага моржихи.
Каким-то образом 600-килограммовая малышка немного отбилась от привычного ареала — северных широт Арктики. Фрейю уже видели в Великобритании, Нидерландах, Дании и Швеции, и теперь она решила провести часть лета в Норвегии.
Представители власти не видят необходимости в транспортации животного, поскольку от его действий никто не пострадал, а жалобы на причиненный ущерб никто не оставлял. Тем не менее подчеркивается необходимость соблюдения дистанции, чтобы Фрейе было комфортно.
Олеся Маевская