12:18 (мск), источник: Газета.Ру
Археологи обнаружили самый древний затонувший английский корабль
В Великобритании обнаружили древнейшее затонувшее судно. Видеозапись его исследования опубликовал Борнмутский университет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Уцелела как минимум половина деревянного корпуса, так что археологи считают, что корабль прекрасно сохранился для своего возраста. По мнению ученых, он был построен в XIII веке и ему примерно 700−800 лет. Секрет хорошей сохранности деревянного корабля кроется в необычном составе воды: в ней мало кислорода, и потому разложение органики идет медленно. Кроме того, корпус был укрыт песком и камнями.
«Прижизненное» название корабля неизвестно, но археологи назвали его Mortar Wreck, что переводится как «крушение со ступками». На борту было найдено множество кулинарных ступ для приготовления еды, кроме того, там лежали котлы и два вырезанных надгробия, возможно, сделанных из камня с острова Пурбек.
Правительство Великобритании уже признало место затопления историческим памятником и предоставило ему высокую степень защиты.
Ранее в Германии обнаружили фрагмент маски всадника времен восстания против Рима.