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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мощный смартфон, крутые наушники и другие товары продают с хорошими скидками

При выборе смартфона нужно обращать внимание на тип матрицы, разрешение, уровень яркости, частоту и диагональ. Свои критерии подбора есть и для других устройств, которые облегчат вашу жизнь. Десятки необходимых товаров с учетом всех критериев мы собрали в одну подборку. Обратите внимание на быструю доставку и большие скидки.

Емкий смартфон с тройной камерой

У нового смартфона Realme еще больше заряда и больше возможностей. К тому же очень приятная цена! Сверхмощный аккумулятор подарит целый день бесперебойной работы вашего устройства. Есть функция резервной зарядки и режим энергосбережения. Мощная тройная Al-камера зафиксирует самые счастливые моменты вашей жизни. Ультраночной режим обеспечит идеально сбалансированные изображения с яркими цветами. И еще одна причина для покупки этого смартфона — большой дисплей HD+ и быстрый сканер отпечатков пальцев. Действует ускоренная доставка.

В отзывах пишут:
  • Большое спасибо продавцу, порадовали. Все работает. Доставка быстрая, качество отличное. Доволен
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Емкий смартфон с тройной камерой

Ультрабук HUAWEI MateBook D15 с мгновенной доставкой

Находка для киноманов, блогеров и любителей видеоигр! Ультратонкий ноутбук с безрамочным экраном, диагональю 15,6”, соотношением сторон 16:9, матрицей IPS с максимально точной цветопередачей, чистым объемным звуком создан для реалистичного погружения в фильмы и видеоигры, а также для редактирования фото и видео. Высокое разрешение Full HD делает каждый кадр невероятно четким. Дополнительный бонус — встроенная защита от вредного синего света и мерцания, благодаря чему глаза за этим компьютером не так устают. Ноутбук из сплава алюминия легкий, но очень прочный — его можно взять с собой в любое путешествие. Советуем добавлять в корзину сразу, пока ультрабук можно купить с большой скидкой. А доставят его за день или два — он уже ждет вас на российском складе.

В отзывах пишут:
  • Доставили за 2 дня. Настроил. Все супер. По акции вышло недорого, также получил кэшбэк 500 рублей за оплату картой и еще 400 от банка.
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Ультрабук HUAWEI MateBook D15 с мгновенной доставкой

Мощный современный кондиционер с промокодом

Инверторная сплит-система HIBERG относится к топовому А-классу, потребляя на 30% меньше электроэнергии, чем обычные кондиционеры. Работает практически бесшумно как на охлаждение, так и обогрев. Кондиционер обладает функцией ионизации воздуха, благодаря чему повышается качество очищенного воздушного потока (проще говоря, воздух слегка пахнет озоном, не электризуются волосы, кожа не пересыхает, да и пыли меньше собирается). Благодаря функции трехмерного распределения охлажденный воздух равномерно распределяется  в помещении. Это настоящая находка со всеми современными функциями. Систему доставляют из России за считанные дни. Продавец предлагает промокод, который сэкономит вам 2,5 тыс. рублей.

В отзывах пишут:
  • Кондиционер очень классный, даже сказали установщики, им очень понравилось. В Пермский край пришло за неделю, но минус, что сначала не было отслеживания. Установили, работает классно, даже наружный вентилятор работает тихо, супер. Всем советую, очень доволен.
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Мощный современный кондиционер с промокодом

Телевизор с объемным звучанием

Смарт-телевизор с хорошим функционалом и моментальным подключением. Детализированное изображение благодаря технологии Micro Dimming. Смотрите фильмы в высоком разрешении: благодаря запантенованному алгоритму девайс способен масштабировать исходное изображение до формата 4K в режиме реального времени. Объемный звук перенесет вас в атмосферу просматриваемого фильма или игры. Приложение T-Cast — вместо пульта дистанционного управления: с его помощью можно просматривать фото и видео с экрана телефона и управлять устройством. Заказывайте на сайте с ускоренной доставкой из России.

В отзывах пишут:
  • Все отлично, курьер привез на день раньше заявленной даты доставки. Без повреждений, дождался, пока мы откроем и включим. Телевизор работает отлично.
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Телевизор с объемным звучанием

Напольный вентилятор

Напольный вентилятор DELTA DL-020N - незаменимый помощник в офис, на дачу и в любое другое помещение, где еще не “завелся” кондиционер” (а с таким помощником, возможно, и не "заведется"). Высота вентилятора - 1,25 м. Работает он бесшумно, панель управления оснащена подсветкой, высота и наклон регулируются, а головка поворачивается на 90 градусов. Надежная универсальная модель, выручающая в жару.

В отзывах пишут:
  • Все отлично, хороший продавец, быстрая доставка. Рекомендую! 
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Напольный вентилятор

Бюджетные, но крутые наушники

Торговая марка Baseus известна своими наушниками и зарядными устройствами — это более доступные аналоги топовых продуктов от знаменитых производителей. Наушники Baseus WM01, к примеру, работают 5 часов без подзарядки, а с подзарядкой от бокса — больше суток. Они мгновенно подключаются к гаджетам, радуют потрясающими басами и надежно изолируют внешний шум благодаря инновационному дизайну. Заказывайте эти наушники, если не хотите переплачивать! Кстати, на этот товар действует экспресс-доставка.

В отзывах пишут:
  • Наушники огонь, как и вся продукция Baseus. Басы на уровне. Протестировал на разговор - результат отличный, звук чистый, как на телефоне. Предыдущие наушники раздал жене и детям)). Рекомендую.
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Бюджетные, но крутые наушники

Мощный проектор размером с банку газировки

Проекторы становятся все миниатюрнее и все умнее. Модель BYINTEK P20 немного больше маленькой банки газировки и весит всего полкилограмма, но при этом дарит качество видео 4K и объемный звук. Его удобно брать с собой на работу, в школу и устраивать зрелищные киносеансы просто на стене комнаты. Качество как в кинотеатре точно порадует. Сейчас товар можно заказать с промокодом на 1200 рублей и экспресс-доставкой.

В отзывах пишут:
  • Отличная вещь! Рекомендую!
  • Всё чётко, коробка не мятая, доставка 8 дней, всё отлично! Рекомендую.
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Мощный проектор размером с банку газировки

Кофемашина DeLonghi

Кофемашина - недешевое приобретение, но если вы не можете жить без идеальной чашки эспрессо или капучино каждое утро, есть смысл позволить себе такую покупку. Кофе в кафе обходится намного дороже домашнего, к тому же, качество зерен и взбитого молока там радует не всегда. Кофемашина DeLonghi хороша тем, что имеет итальянский дизайн и сборку, 13 степеней помола, возможность настроить приготовление напитка под себя и мощный капучинатор с большим баком. Кофе можно использовать как молотый, так и в зернах, а вкус кофе улучшается благодаря предварительному смачиванию. Машина готовит две чашки эспрессо одновременно и взбивает идеальную пену для латте. На товар действует купон и промокод, которые экономят вам больше 7,5 тысяч рублей. Машину доставляют из России за несколько дней.

В отзывах пишут:
  • Отличная кофемашина с очень большой скидкой! Капучино готовит обалденный. Настройка простая, есть русский язык. Все узлы очень легко снимаются и промываются. Отправка и доставка очень быстрые - за 4 дня курьером. Рекомендую и товар и продавца!
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Кофемашина DeLonghi

Дешевая приставка для ТВ

Сомневаемся, что кто-то до сих пор пользуется сложными подключениями для просмотра ТВ. Все эти “тарелки”, сложный порядок подключения и так далее… Всё это в нынешнее время воспринимается странно. Тем более, в тот момент, когда все отчаянно пытаются уменьшить практически все гаджеты до карманного варианта. Так что не заморачивайтесь с подключением, выберите приставку!

В отзывах пишут:
  • Не перегревается и не тормозит.
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Дешевая приставка для ТВ

Наушники Honor Earbuds 2 Lite

Новое поколение наушников от Honor называют бюджетным аналогом AirPods. Пара беспроводных красавцев оснащена технологией активного подавления шума (ANC), сенсорным управленим и первоклассным звучанием. Наушники поддерживают быструю зарядку - всего 10 минут в кейсе обеспечивают работу в течение 4 часов, а полное время работы с подзарядкой от кейса составляет до 32 часов. Тесты показали, что Honor Earbuds 2 Lite отлично ведут себя и в динамичных играх - они работают без задержек. Отдельной похвалы заслуживает стильный и очень удобный дизайн - правильно подобранные амбушюры не дают наушникам выскакивать даже во время активных занятий спортом. Глобальную версию Honor Earbuds 2 Lite можно купить на AliExpress со скидкой в честь премьеры и гарантией ремонта в России.

В отзывах пишут:
  • Honor Earbuds 2 Lite - наушники с вау-эффектом! Это даже не наушники, а настоящая пушка! Поверьте, мне есть с чем сравнивать! Среди нескольких десятков проводных и беспроводных наушников, которые мне приходилось слушать, у этих просто идеальный звук... Он не просто громкий, а действительно классный, так сказать, с высокой детализацией и позволяет услышать каждую нотку. И, кстати говоря, басы здесь тоже есть и довольно не плохие! Если честно, мне плевать на все остальные фишки, которые есть в наушниках, мне достаточно их крутого звука, но, тем не менее, здесь есть много чего интересного.
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Наушники Honor Earbuds 2 Lite

Бюджетный робот-пылесос

Просто незаменимый помощник в доме, особенно, если самому убираться лень - запустил и забыл. ILIFE V3S Pro обладает хорошей силой всасывания, имеет три режима для чистки, режим анти-столкновения, автоматически возвращаться в док-станцию для зарядки и отлично справляется с грязью, в том числе и с шерстью домашних животных. А благодаря экспресс-доставке, новый домашний помощник приедет к вам очень быстро!

В отзывах пишут:
  • Отличный пылесос за свои деньги. Хорошо всасывает, справляется даже с ворсистым ковром. Из минусов это отсутствие логической навигации, налетывает лишние круги по одному и тому же месту иногда и шум, но это совсем не доставляет неудобства, когда видишь результат его работы. В доме пахнет чистотой и свежестью. Спасибо продавцу за быструю отправку и хороший товар.
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Бюджетный робот-пылесос

Инновационный бокс для рассады и салатов

Это не просто комнатная теплица, а полноценная гидропонная установка для выращивания рассады, салатов и цветов на балконе или в кухне. Изолированный бокс оснащен УФ-лампой и системой вентиляции. Он создает такие же условия для выращивания, как в передовых современных теплицах, но в комнатном масштабе. Большой плюс такой системы — надежная светоизоляция. Черные стенки не пропускают вредный для кожи и глаз ультрафиолет.

В отзывах пишут:
  • Бокс оказался отличным в применении, за время использования не заметил никаких дефектов. Ставлю 10/10.
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Инновационный бокс для рассады и салатов

Внешний жесткий диск (больше 2,5 тысяч заказов)

Количество заказов в комплекте с оценкой продавца – главные показатели качества на AliExpress. Особенно в части массовых гаджетов вроде жестких дисков. У этого варианта заказов больше 2,5 тысяч, а оценка близка к максимальной (4,8). А хранить файлы в «облаках» многим не нравится. Плюс, не всегда есть интернет и возможность что-то скачать. Если вы склоняетесь к хранению информации на твердых носителях, наша рекомендация — этот жесткий диск. Всяко лучше, чем флешки и прочие болванки.

В отзывах пишут:
  • По емкости не сильно отличается от заявленного размера.
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Внешний жесткий диск (больше 2,5 тысяч заказов)

Кондиционер Hotpoint

Кондиционер известной британской марки работает на охлаждение и обогрев. Он пользуется большой популярностью в Европе благодаря низкому уровню шума и высокому классу энергоэффективности, экономя немало электроэнергии. К тому же, обладает функцией увлажнения воздуха, заменяя увлажнитель в отопительный сезон. В общем, универсальная и выгодная машина, которую продают со скидкой и быстрой доставкой из России.

В отзывах пишут:
  • Быстрая доставка до двери. Установили, все работает отлично, хватает на всю квартиру.
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Кондиционер Hotpoint

Смарт-часы Amazfit T-rex

Настоящий тираннозавр в мире смарт-часов! А все потому, что ему не страшны ни вода, ни удары, а батарея в режиме ожидания держит заряд до 20 дней. Покупатели отмечают в комментариях легкий вес и впечатляющий дизайн. А главное, на AliExpress эти часы значительно дешевле, чем в отечественных магазинах. Замечательный бонус - на товар действует экспресс-доставка. 

В отзывах пишут:
  • Классные часы, не пожалел ни разу, что взял. Люблю шоки, эти в том же стиле, на руке смотрятся круто, циферблатов уйма, не тяжелые, ремешок в меру мягкий, особенно класс, что такой стандарт защиты на них, приятно носить часы и знать, что они не разобьются от падения и не промокнут в воде, они ещё и умные, для меня есть все, что надо, а дизайн так вообще.
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Смарт-часы Amazfit T-rex

Цифровой смарт-будильник с подсветкой и радио

Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке. 

В отзывах пишут:
  • До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
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Цифровой смарт-будильник с подсветкой и радио

Робот-мойщик окон

Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон! 

В отзывах пишут:
  • Где вы были раньше?! Как я все это время жил без чистых окон? Это чудо техники сделало мою жизнь радостней! Товар рекомендую на все 100!
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Робот-мойщик окон

Переносной кондиционер

Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.

В отзывах пишут:
  • Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.
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Переносной кондиционер

Мощный робот-пылеос

Вакуумный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с отличной силой всасываемости, вместительным пылесборником и аккумулятором, который позволяет ему работать до двух с половиной часов, станет отличным домашним помощником или классным подарком для всех любителей чистоты. Особенно, для ленивых любителей чистоты) А экспресс-доставка гарантирует, что ваш новый робот придет к вам очень быстро!

В отзывах пишут:
  • Отличный вакуумный робот, работает должным образом, очень хорошая чистка. С двумя собаками он очень хорошо улавливает все волоски, которые отпускают. Красивый дизайн.
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Мощный робот-пылеос

Водонепроницаемая портативная колонка

Стильная, портативная и водонепроницаемая колонка Goffi подарит удивительно богатое звучание любимых треков. Станет незаменимым спутником в путешествиях, на природе или на домашней вечеринке. Колонка имеет высокий стандарт защиты от пыли и попадания влаги — IPX7. Выдерживает погружение под воду на глубину до метра в течение 30 минут. Отлично подойдет для занятий спортом на открытом воздухе. Поддержание функции hands-free при ответах. Встроенная перезаряжаемая и мощная батарея емкостью 5200 мАч позволяет слушать музыку в течение 8 часов. Беспроводной динамик с двумя драйверами и басовой диафрагмой обеспечит богатый бас и высокий шаг.

В отзывах пишут:
  • Отличный звук, изящная форма, пришла уже заряженной. Быстрая доставка.
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Водонепроницаемая портативная колонка

Универсальная телеприставка

Сделать из обычного телевизора смарт или наслаждаться любимыми фильмами где и когда угодно теперь можно очень просто. Благодаря универсальной приставке Smart TV Box, которая легко подключается к телевизору или монитору, можно смотреть ролики на YouTube, IPTV или фильмы в онлайн-кинотеатрах. Приставка имеет 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти и работает на операционной системе Android. Сейчас ее можно приобрести по привлекательной цене со специальными скидками и с быстрой доставкой Плюс. 

В отзывах пишут:
  • Заказ в Воронеж дошел за неделю, заказывал быстрой доставкой. С продавцом не общался, не было надобности. Покупкой очень доволен, за минимальные деньги получил отличный домашний кинотеатр. Все ставится без проблем, работает на ура. Подключал проводную мышь вместо пульта с функцией мыши - полет нормальный. Wi-Fi подключился тоже без проблем. Телек старый, но для этой приставки это не проблема, можно даже к монитору подключить, потому что звук - отдельный выход на колонки, видео - нужен HDMI переходник на разъем в вашем телевизоре. Если в телеке встроен HDMI, то ничего не нужно, шнур в комплекте.
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Универсальная телеприставка

Удобные беспроводные наушники с радио

Hi-Fi наушники входят в топ беспроводных наушников с алиэкспресс. В гарнитуре есть поддержка FM, встроенный микрофон и слот для SD-карт. Время воспроизведения музыки составляет 8-9 часов, а заряжаются они через USB. В наушниках также есть и аудиоразъем 3,5 мм, что обеспечивает простое проводное подключение. Лучшие беспроводные наушники с алиэкспресс 2021 сейчас можно купить по скидке до 60%. 

В отзывах пишут:
  • Доставка быстрая. А вот упаковано слабовато. Коробка сильно помялась и для подарка уже не подходит. Наушники целые. В комплекте кабель для зарядки и инструкция. Звук хороший. Музыку с SD карточек воспроизводит. FM радио ловит, но при ходьбе бывают помехи. Микрофон неплохой, слышно, понятно. Аккумулятора хватает надолго. За свою цену хорошие наушники.
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Удобные беспроводные наушники с радио

Саундбар с сабвуфером для роскошных басов

Первоклассная акустическая система преобразит звучание телевизора или треки с телефона в глубокий объемный звук с отличными басами, от которых мурашки по коже. У саундбара сенсорная панель, современный стильный дизайн и несколько режимов работы для просмотра фильмов, как в кинотеатре, прослушивания музыки или просмотра телешоу и новостей, где доминирует человеческий голос. На этот товар действует экспресс-доставка.

В отзывах пишут:
  • Быстрая обработка и отправка заказа, саундбар отлично преобразил звучание телека. Подключал через блютуз и оптику, работает без нареканий. Рекомендую к приобретению.
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Саундбар с сабвуфером для роскошных басов

Планшет HUAWEI Matepad 11

Товар от легендарного бренда HUAWEI, на который стоит обратить внимание. Это универсальный инструмент, который поможет в учебе (особенно дистанционной), работе и развлечениях. Планшет взаимодействует с клавиатурой и мышкой, превращаясь в полноценный компьютер, легко коннектится с ноутбуком и выполняя функцию второго экрана, потрясающе работает со стилусом, радует иммерсивным звуком с эффектом погружения, а также имеет встроенную защиту зрения от синего света и мерцания. Производительный и суперсовременный гаджет для максимального удобства, который можно купить с потрясающей скидкой и доставкой из России!

В отзывах пишут:
  • Знаю, что повторюсь, но все же… Планшет просто реально нереальный. Доставка быстрая. Продавцу спасибо!
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Планшет HUAWEI Matepad 11

Наружная камера наблюдения с Wi-Fi

Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России. 

В отзывах пишут:
  • Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
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Наружная камера наблюдения с Wi-Fi

Топовый робот-пылесос Xiaomi с промокодом

Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%. 

В отзывах пишут:
  • Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
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Топовый робот-пылесос Xiaomi с промокодом

Прочный чехол для всех моделей iPhone

Вот уж чего на AliExpress больше всего, так это чехлов для iPhone. Разных форм, цветов и рисунков. Мы выбрали дешевый и универсальный вариант для всех актуальных моделей, начиная с iPhone 6. Формат стандартный, никаких блесток и принтов. На углах есть специальные уплотнения для дополнительной защиты.

В отзывах пишут:
  • Большая часть чехла — плотная и твердая, нестандартная для силиконовых моделей.
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Прочный чехол для всех моделей iPhone

Умная электрическая бритва ​​Xiaomi

Шикарный триммер ​​Xiaomi может работать без подзарядки до 180 минут. Улучшенные тройные лезвия помогают достигать идеального результата как при сухом, так и при влажном бритье. Триммер имеет led-дисплей, показывающий состояние батареи, время использования и режим бритья. Имеет функцию автоматической очистки и блокировки. Товар участвует в программе экспресс-доставки Плюс. 

В отзывах пишут:
  • Бритва пришла быстро, упакована хорошо, бреет лучше старой Филипс, на ощупь приятная, на экране кроме оставшихся минут работы все на китайском, но это не мешает - все и так понятно. Зарядку держит очень хорошо.
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Умная электрическая бритва ​​Xiaomi

Мини-дрон с камерой 4K

Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.  

В отзывах пишут:
  • Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
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Мини-дрон с камерой 4K

Крутые беспроводные наушники

Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?

В отзывах пишут:
  • Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила.
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Крутые беспроводные наушники
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