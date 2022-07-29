16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США медведь, позвонивший в дверной звонок, попал на видео
Нежданный, но очень вежливый гость.
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Примерно в 3:30 утра на пороге дома Венди Уотсон, жительницы Южной Каролины, появился медведь. Нежданный, но вежливый гость позвонил в дверной звонок и попал на видео камеры слежения, пишет Daily Mail.
Он залез на крыльцо, осмотрелся, но не стал ломиться в окна или в двери. Позвонив в звонок и не дождавшись ответа, он доел семечки из птичьей кормушки и удалился.
По словам Венди Уотсон, это не первый раз, когда медведя замечают возле дома. Ее жилище не пострадало.
Олеся Маевская