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16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США медведь, позвонивший в дверной звонок, попал на видео

Нежданный, но очень вежливый гость.

Примерно в 3:30 утра на пороге дома Венди Уотсон, жительницы Южной Каролины, появился медведь. Нежданный, но вежливый гость позвонил в дверной звонок и попал на видео камеры слежения, пишет Daily Mail.

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Он залез на крыльцо, осмотрелся, но не стал ломиться в окна или в двери. Позвонив в звонок и не дождавшись ответа, он доел семечки из птичьей кормушки и удалился.

По словам Венди Уотсон, это не первый раз, когда медведя замечают возле дома. Ее жилище не пострадало.

Олеся Маевская

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