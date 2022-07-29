16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Огурец из чизбургера стал арт-объектом в галерее в Новой Зеландии
Автор заявляет, что работа является преднамеренным провокационным жестом, призванным поставить под сомнение ценность современного искусства.
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Ломтик огурца из чизбургера кафе быстрого питания «Макдональдс» стал произведением искусства, стоимостью 10 тысяч новозеландских долларов (около 386 тысяч рублей), пишет The Guardian.
Арт-объект под названием «Соленый огурец» (Pickle) принадлежит австралийскому художнику из Сиднея Мэтью Гриффину и является одной из четырех новых работ в области изящных искусств, представленных на выставке в галерее Майкла Летта, Окленд.
Покупатель работы получит инструкцию по ее воссозданию в своем личном пространстве. Дополнительно придется приобрести чизбургер за 4,44 новозеландских доллара (примерно 170 рублей).
Многие сравнивают арт-объект Гриффина с творением «Комедиант» итальянского художника Мауриццио Каттелана. Он представлял собой банан, приклеенный скотчем к стене галереи в Майами, и был продан за 120 тысяч долларов США коллекционеру Дэвиду Датуну, который сорвал его со стены и съел.
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Олеся Маевская