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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Огурец из чизбургера стал арт-объектом в галерее в Новой Зеландии

Автор заявляет, что работа является преднамеренным провокационным жестом, призванным поставить под сомнение ценность современного искусства.

Ломтик огурца из чизбургера кафе быстрого питания «Макдональдс» стал произведением искусства, стоимостью 10 тысяч новозеландских долларов (около 386 тысяч рублей), пишет The Guardian.

Арт-объект под названием «Соленый огурец» (Pickle) принадлежит австралийскому художнику из Сиднея Мэтью Гриффину и является одной из четырех новых работ в области изящных искусств, представленных на выставке в галерее Майкла Летта, Окленд.

Покупатель работы получит инструкцию по ее воссозданию в своем личном пространстве. Дополнительно придется приобрести чизбургер за 4,44 новозеландских доллара (примерно 170 рублей).

Многие сравнивают арт-объект Гриффина с творением «Комедиант» итальянского художника Мауриццио Каттелана. Он представлял собой банан, приклеенный скотчем к стене галереи в Майами, и был продан за 120 тысяч долларов США коллекционеру Дэвиду Датуну, который сорвал его со стены и съел.

Недавно мы писали о пенсионерке из Франции, которая случайно украла и перешила под себя музейный экспонат — куртку с редкими открытками.

Олеся Маевская

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