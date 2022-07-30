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02:26 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: рост заболеваемости COVID-19 в РФ возможен в середине — конце августа и осенью

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности в мегаполисах, можно будет наблюдать в середине — конце августа, когда россияне начнут возвращаться из отпусков, а также осенью после начала учебного года. Такое мнение ТАСС высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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Источник: AP 2022

«В середине — к концу августа все начнут возвращаться, мы увидим в мегаполисах опять рост заболеваемости. Осенью все будут социализироваться — школы, детские сады, работа и так далее — мы опять увидим рост заболеваемости, связанный с тем, что еще и влажность воздуха будет способствовать сохранению длительности [нахождения] вируса в окружающей среде», — рассказал эксперт.

При этом он отметил, что пока нельзя сказать, что вирус стал опасней и ситуация с ростом заболеваемости в РФ имеет катастрофический характер: «Пока предпосылок к этому нет».

«Так как у нас пандемия коронавирусной инфекции два с лишним года, уже отлажены все логистические цепочки и отлажены механизмы по развертыванию дополнительных коек и отделений. И протоколы ведения больных тоже уже разработаны, поэтому в данный момент паники никакой быть не должно», — заключил Тимаков.

В России за последние сутки выявили 11 515 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 13 апреля. При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что резкого увеличения числа госпитализаций пациентов с коронавирусом на фоне подъема заболеваемости в России нет, но регионы должны быть готовы к оказанию помощи заболевшим.

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