Эксперт: рост заболеваемости COVID-19 в РФ возможен в середине — конце августа и осенью

«В середине — к концу августа все начнут возвращаться, мы увидим в мегаполисах опять рост заболеваемости. Осенью все будут социализироваться — школы, детские сады, работа и так далее — мы опять увидим рост заболеваемости, связанный с тем, что еще и влажность воздуха будет способствовать сохранению длительности [нахождения] вируса в окружающей среде», — рассказал эксперт.
При этом он отметил, что пока нельзя сказать, что вирус стал опасней и ситуация с ростом заболеваемости в РФ имеет катастрофический характер: «Пока предпосылок к этому нет».
«Так как у нас пандемия коронавирусной инфекции два с лишним года, уже отлажены все логистические цепочки и отлажены механизмы по развертыванию дополнительных коек и отделений. И протоколы ведения больных тоже уже разработаны, поэтому в данный момент паники никакой быть не должно», — заключил Тимаков.
В России за последние сутки выявили 11 515 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 13 апреля. При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что резкого увеличения числа госпитализаций пациентов с коронавирусом на фоне подъема заболеваемости в России нет, но регионы должны быть готовы к оказанию помощи заболевшим.