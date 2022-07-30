11:38 (мск), источник: ТАСС
В Петербурге выявили 1 457 случаев коронавируса за сутки. Это максимум с 19 марта
Умерли восемь пациентов.
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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 457 против 1 272 днем ранее, это максимум с 19 марта, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 552 166 случаев заражения.
Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 688 до 1 508 645, число умерших возросло на восемь, до 34 327.