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18:06 (мск), источник: Известия

Пушилин назвал цель эвакуации жителей подконтрольной Киеву части ДНР

Киев заявил об эвакуации жителей подконтрольной ему части Донецкой Народной Республики, чтобы поставить под вопрос легитимность будущего референдума по вхождению в состав России. Такое мнение высказал в понедельник, 1 августа, глава ДНР Денис Пушилин.

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Источник: Известия

«Такими заявлениями (об обязательной эвакуации. — Ред.) Киев преследует абсолютно понятные цели. Это некие элементы срыва, попытки поставить под вопрос легитимность референдума. Чего пытается добиться [президент Украины Владимир] Зеленский? Когда эти населенные пункты будут освобождены, он скажет: “А там людей не было, какой там был референдум?”, — сказал Пушилин в эфире телеканала “Россия-24”.

30 июля Зеленский призвал граждан эвакуироваться из подконтрольной Киеву территории ДНР. По предварительным данным, речь может идти о 220 тыс. человек.

Тогда же об обязательной эвакуации объявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она отметила, что в случае отказа от эвакуации каждый гражданин обязан будет подписать соответствующий документ.

Комментируя заявление Зеленского, министр информации ДНР Даниил Безсонов назвал его не более чем пиар-ходом ради рейтинга. Он напомнил, что Киев даже не пытался эвакуировать мирных граждан из Мариуполя и лишь многократно заявлял об открытии зеленых коридоров.

Ранее, 27 июля, глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман сообщил, что референдум о вхождении республики в состав России может пройти в середине сентября. Он уточнил, что референдум возможен только после того, как территория будет полностью освобождена от украинских войск. Это, по его прогнозам, произойдет уже в конце августа.

Как отметил Кофман, в ДНР создадут штаб референдума по примеру Луганской Народной Республики (ЛНР). К моменту вступления республики в состав России планируется унифицировать законодательства ДНР и РФ.

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