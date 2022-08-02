15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи обнаружили сокровища галеона, затонувшего 350 лет назад
Столетиями охотники за историческими ценностями пытались сделать это, ныряя в кишащие акулами воды Багамских островов.
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Ночью 4 января 1656 года при проходе через Флоридский пролив испанский галеон «Нуэстра Сеньора де лас Маравильяс» налетел на риф. Из 650 человек, находившихся на борту, из-за большого числа акул в воде выжило всего лишь 45, а ценный груз — частные и королевские сокровища из Америки — затонули. На протяжении последующих 350 лет множество энтузиастов пытались поднять галеон, пишет The Guardian.
Испанцам частично это удалось: из-за удара о риф судно раскололось, и они смогли поднять кормовую часть. А носовая часть с бесценным грузом так и осталась на дне. На протяжении XVII и XVIII веков испанские, английские, французские, голландские, багамские и американские охотники за сокровищами, несмотря на морских хищников, пытались урвать хотя бы часть богатств затонувшего галеона.
Летом 2022 года подводные археологи из частной компании Allen Exploration совместно с багамскими и американскими морскими исследователями и дайверами получили от правительства Багамских островов лицензию на изучение Маравильских островов. Именно в восточной стороне Малой Багамской банки, более чем в 70 километрах от берега, ученые обнаружили обширный след обломков кормовой части и сокровища.
Среди находок — искусно сделанные украшения из золота и драгоценностей, неограненные изумруды и аметисты, а также утварь и личные вещи пассажиров и экипажа. После изучения компания Allen Exploration намерена выставить их в новом музее на Багамах.
Олеся Маевская