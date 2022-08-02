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17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте студент умер «от радости», узнав об успешной сдаче экзаменов

Его семья рассказала, что парень очень переживал об итогах аттестации.

Мубарак Хусейн Сайед Абдель-Джалиль, 22-летний студент факультета естественных наук Университета Южной долины в Кене погиб после получения результатов экзаменов. Нервное напряжение и подготовка подорвали его здоровье, и это событие стало роковым, сообщает Dekh News.

Получение результатов аттестации было настолько нервным событием, что сердце студента не выдержало. Парень вскрыл конверт со своими баллами и тут же почувствовал сильную боль в груди.

Мубарака доставили в больницу, где он вскоре скончался. В результатах было указано, что Мубарак Хусейн Сайед Абдель-Джалиль закончил бакалавриат с отличием.

Олеся Маевская

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