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17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии представили одежду для животных со встроенным вентилятором

Нововведение убережет их от теплового удара.

Токийский производитель одежды для беременных Sweet Mommy совместно с ветеринарами разработал коллекцию сетчатой одежды для домашних питомцев со встроенным охлаждением. Так бренд надеется помочь животным пережить жаркие дни, пишет The Reuters.

Костюм придумала президент модной компании Рей Удзава, когда заметила, насколько тяжело приходится ее чихуахуа под палящим солнцем.

Охлаждающий комплект весит около 80 граммов.

С момента презентации костюмов в июне было оформлено уже более 100 заказов. Фирменная летняя коллекция для питомцев выпускается в пяти разных размерах по цене 9 900 иен (4 500 рублей).

Олеся Маевская

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