Археологи нашли «призрачные» следы древних людей, исчезающие на солнце

По словам ученых, следы видно только после дождя, они наполняются влагой и становятся темнее. После высыхания они снова пропадают.
Первоначально команда обнаружила только несколько следов в июле этого года. После тщательной проверки окружающей местности с помощью георадара выявилось по меньшей мере 88 следов, принадлежащих взрослым и детям до 5 лет.
Призрачные отпечатки были оставлены по крайней мере 10 тыс. лет назад, когда этот район был обширным водно-болотным угодьем. Тем не менее исследователи подозревают, что следы могли быть оставлены 12 тыс. лет назад, во время последнего ледникового периода.
«Люди, похоже, шли по мелководью, а песок быстро заполнял их следы. Но под песком был слой грязи, который сохранил отпечаток нетронутым после заполнения», — сказал ведущий исследователь Дарон Дюк, археолог из компании Far Western Anthropological Research Group.
По словам ученых, менее чем в 2 км от места, где были обнаружены следы, предыдущая исследовательская группа обнаружила лагерь охотников-собирателей, датируемый 12 000 лет назад, где могли жить люди, оставившие отпечатки.
Сейчас археологи продолжают исследовательские работы, по окончании которых будет опубликована статья в одном из рецензируемых научных журналов.