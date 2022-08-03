14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Британии появился первый мэр-пони
Новый статус вынуждает его отказаться от любимого пива.
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Жители деревни Кокингтон графства Девон назначили мэром пони по кличке Патрик, который уже несколько лет живет в местном пабе The Drum Inn, пишет Daily Star. Новый представитель власти известен тем, что любит пить пиво и участвует в сеансах зоотерапии для восстановления психического здоровья.
Патрик прославился еще в 2020 году, когда стал постоянным «клиентом» паба. Вместе с хозяином они на двоих выпивали пинту пива и закусывали морковкой. Но после присвоения нового статуса насладиться любимым напитком уже не получится.
Статус мэра символический, но на церемонии присутствовали депутаты местного совета. Именно они неделю спустя запретили Патрику посещать любимый паб и потребовали снести незаконную постройку, в которой жил пони. Сейчас хозяева и фанаты Патрика пытаются решить «раскол во власти» и вернуть ему право на заслуженную пинту пива по вечерам.
Олеся Маевская