17:09 (мск), источник: ТАСС
В школах Польши введут обязательные уроки стрельбы
С 1 сентября дисциплина появится, в частности, в восьмых классах общеобразовательных школ и первых классах лицеев.
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ВАРШАВА, 3 августа. /ТАСС/. Уроки стрельбы станут обязательной частью учебного процесса в польских школах с началом нового учебного года. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Польши, обнародованном в среду.
«Растущая угроза безопасности государства требует дополнения целей образования приобретением умения стрелять и подготовкой учеников к действиям, вызванным военными условиями», — написано в документе.
Сообщается, что уроки стрельбы с 1 сентября станут обязательными для учащихся восьмых классов общеобразовательных школ и первых классов лицеев.
Министерство планирует, что новой дисциплиной все польские школы будут охвачены к 2024 году.
Занятия по стрельбе из пневматического оружия могут проводиться в физкультурных залах, обучение стрельбе из огнестрельного оружия будет проходить на полигонах и в специально подготовленных тирах.
Одновременно со стрельбой школьников будут учить проведению спасательных работ в городских условиях.