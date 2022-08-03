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17:09 (мск), источник: ТАСС

В школах Польши введут обязательные уроки стрельбы

С 1 сентября дисциплина появится, в частности, в восьмых классах общеобразовательных школ и первых классах лицеев.

Источник: Reuters

ВАРШАВА, 3 августа. /ТАСС/. Уроки стрельбы станут обязательной частью учебного процесса в польских школах с началом нового учебного года. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Польши, обнародованном в среду.

«Растущая угроза безопасности государства требует дополнения целей образования приобретением умения стрелять и подготовкой учеников к действиям, вызванным военными условиями», — написано в документе.

Сообщается, что уроки стрельбы с 1 сентября станут обязательными для учащихся восьмых классов общеобразовательных школ и первых классов лицеев.

Министерство планирует, что новой дисциплиной все польские школы будут охвачены к 2024 году.

Занятия по стрельбе из пневматического оружия могут проводиться в физкультурных залах, обучение стрельбе из огнестрельного оружия будет проходить на полигонах и в специально подготовленных тирах.

Одновременно со стрельбой школьников будут учить проведению спасательных работ в городских условиях.

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