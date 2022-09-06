Назван способ создания в России лучшей системы здравоохранения

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил план по развитию медицинского туризма в России при помощи введения двух простых льгот. Подробности-в нашем материале.
По мнению Давыдова, крупных инвесторов и мировых врачей можно привлечь специальными условиями труда. Речь-о введении налоговых льгот сроком на 20 лет. Предлагается снизить до нуля налоговые ставки на работу медицинских заведений и обнулить налоговые ставки на доходы врачей.
Для освобождения от налогов нужно иметь годовой оборот от иностранных пациентов. Организация, которая покажет оборот от посещения иностранцев в $2 000 000 и выше, получит право льгот на следующий год. Для индивидуально работающих врачей оборот составит от $250 000.
Условия позволят сохранить рынок существующих в России медицинских услуг. Предприятия продолжат платить привычные налоги. Схема разовьет отрасль, а государство сможет рассчитывать на приток квалифицированного персонала, появление в России лучших клиник и дополнительные налоговые поступления.
«Это определенно очень грамотное решение, нацеленное на обеспечение процветающего будущего сектора медицинского туризма в нашей стране. Отмена налогов и таможенных пошлин не только облегчит функционирование медицинской сферы, но и станет мотивацией к привлечению иностранных граждан на лечение в Россию», — сообщил доктор медицинских наук, директор клиники «РЖД-Медицина» имени Н. А. Семашко Андрей Явися.
Будущее медицинского туризма
Новые медучреждения в первую очередь будут ориентированы на состоятельных иностранных пациентов. Их привлечение положит начало практически отсутствующей в России сфере медицинского туризма.
Автор проекта предполагает, что медцентры целесообразно расположить в западной, восточной и юго-восточной частях России для географической доступности.
Современное оборудование и доступные цены приведут к снижению процента выездов российских пациентов за границу. Приходящие на российский рынок компании приведут к росту предпринимательской активности.
«Необходимо заниматься медицинским туризмом и привлекать иностранных граждан на лечение в нашу страну. Автоматизируя процессы оформления документов, наращивая оборот средств от иностранных пациентов, мы сможем ввести медицинский туризм в жизни наших организаций»,-подчеркнул Андрей Явися.
Давыдов убежден, что следом компании примут участие в строительстве профильных учебных заведений рядом с местами трудоустройства медицинских работников. Впоследствии в России могут быть созданы и научно-исследовательские центры иностранных медицинских компаний.
Мировой контроль качества
Вместе с благоприятной средой для развития медицины не менее важно отладить процессы контроля качества. Автор проекта предлагает взять за основу хорошо зарекомендовавшую себя сингапурскую модель видеофиксации, когда все лечебные процедуры будут записаны на видеокамеру.
В 2014 году Сингапур занял первое место, а в 2015 году — второе в мировом рейтинге эффективности систем здравоохранения. В Сингапуре работают такие гиганты рынка, как: Bayer, Ferring, GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis, Servier, Takeda.
Врач-стоматолог будет оснащен защитными очками с камерой, у хирургов видеонаблюдение будет расположено на головном уборе. На видео сохранятся не только действия врачей, но и произносимые ими фразы.
Пациенты смогут эффективно менять лечащих врачей, весь анамнез болезни будет доступен на видео.
С помощью материалов можно легко разрешить любые возникшие споры и получить компенсацию. Это повысит ответственность врачей к своей работе и будет стимулировать повышение квалификации. Врачи же смогут оспаривать необоснованные претензии пациентов.
Государство в свою очередь получит возможность контролировать медицину изнутри, анализируя качество жизни граждан для последующего создания социально значимых программ.
За отсутствие видеоматериалов либо отказ в доступе к ним Давыдов предлагает ввести крупные штрафы и запрет профессиональной деятельности.
Дмитрий Давыдов направил идеи по созданию лучшей в мире системы здравоохранения в органы власти. В октябре 2021 года пришел ответ от Совфеда, в котором первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам C. Н. Рябухин отметил конструктивность предложений автора проекта «20 идей по развитию России». Чиновник считает, что идея может быть использована в работе Комитета.
В конце октября 2021 года пришел ответ Минфина. Заместитель директора Департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов А. Т. Заитов сообщил в письме, что предложения по созданию в России системы въездного медицинского туризма ведомством не поддерживаются, так как в стране подобные вопросы уже урегулированы.
В ноябре 2021 года на предложение отреагировали в Минздраве. Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью А. В. Усачева предложила проработать предложения Давыдова на заседании рабочей группы по развитию въездного медицинского туризма Минздрава России.
В июне 2022 года Дмитрий Давыдов снова обратился к власти. Он отметил, что сегодня Россия сильно отстает в развитии медицинского туризма.
«В рейтинге Medical Tourism Index 2020−2021 Россия занимает 41-е место из 46 стран, уступая даже африканским странам, таким как Тунис (38), Марокко (31) и ЮАР (22)», — сообщил он. При этом международную аккредитацию JCI — знак качества высоких стандартов медицинских услуг в мире — имеют только 5 российских медучреждений.
Давыдов выразил уверенность, что создание налоговых послаблений станет сильным фактором для развития отрасли, и указал на необходимость введения двух льгот.
Первая — отмена налога на землю и имущество для организаций, которые оказывают медицинские услуги иностранным пациентам, превышающие установленный оборот.
Вторая — отмена таможенных пошлин на ввоз медицинского ограниченного в России медоборудования на 3−5 лет. Перечень предлагается составить Минздраву.
Предложения автора проекта «20 идей по развитию России» продолжают набирать популярность и регулярно публикуются в ведущих федеральных СМИ. Их простота исполнения и выгода для граждан, бизнеса и государства очевидна. Для реализации проекта важны государственная поддержка и содействие.