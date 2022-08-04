14:16 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые зафиксировали самый короткий день на Земле
На планете Земля был зафиксирован самый короткий день за время наблюдения. Об этом сообщает Daily Mail.
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Скорость вращения нашей планеты периодически меняется. Эти изменения незаметны обычным людям, но играют важную роль для спутниковых навигационных систем. Рекорд был установлен 29 июня. В этот день сутки оказались короче чем обычно на 1,59 миллисекунды. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2020 году 19 июля — тогда сутки были короче на 1,47 миллисекунды.
Эксперты говорят, что в этом может быть виновато «Чендлеровское колебание» — изменение вращения Земли вокруг своей оси. Для компенсации этих колебаний периодически требуется корректировать сверхточные атомные часы. Например, в конце 2016 года часы перевели на секунду назад, чтобы хронометрическое время точнее совпадало с астрономическим.