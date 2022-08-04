Выбраны лучшие снимки океана и его обитателей Морские котики и черепахи стали фаворитами этого года.
Фоторепортажи
12Природные пожары в Европе
11Французский ренессанс: как восстанавливают Нотр-Дам
Спецоперация на Украине
14:16 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые зафиксировали самый короткий день на Земле

На планете Земля был зафиксирован самый короткий день за время наблюдения. Об этом сообщает Daily Mail.

Скорость вращения нашей планеты периодически меняется. Эти изменения незаметны обычным людям, но играют важную роль для спутниковых навигационных систем. Рекорд был установлен 29 июня. В этот день сутки оказались короче чем обычно на 1,59 миллисекунды. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2020 году 19 июля — тогда сутки были короче на 1,47 миллисекунды.

Эксперты говорят, что в этом может быть виновато «Чендлеровское колебание» — изменение вращения Земли вокруг своей оси. Для компенсации этих колебаний периодически требуется корректировать сверхточные атомные часы. Например, в конце 2016 года часы перевели на секунду назад, чтобы хронометрическое время точнее совпадало с астрономическим.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Удмуртская школьница вызывала рвоту и оказалась в больнице с отеком шеи
Экс-главу Минпросвещения, президента РАО Васильеву госпитализировали с COVID-19
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта