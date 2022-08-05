11:28 (мск), источник: © РИА Новости
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».
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По данным исследования, 78% опрошенных доверяют президенту, 13% — «скорее не доверяют» президенту. Еще 9% опрошенных затруднились с ответом.
По мнению 79% респондентов, Путин «скорее хорошо» работает на своем посту, 12% участников опроса считают, что президент работает «скорее плохо». Еще 9% респондентов затруднились с ответом.
Опрос «ФОМнибус» проведен 31 июля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.