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11:28 (мск), источник: © РИА Новости

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».

Источник: © РИА Новости

По данным исследования, 78% опрошенных доверяют президенту, 13% — «скорее не доверяют» президенту. Еще 9% опрошенных затруднились с ответом.

По мнению 79% респондентов, Путин «скорее хорошо» работает на своем посту, 12% участников опроса считают, что президент работает «скорее плохо». Еще 9% респондентов затруднились с ответом.

Опрос «ФОМнибус» проведен 31 июля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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