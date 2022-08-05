«Приятные люди и вкусная еда»: Лобода объяснила, почему переехала в Ригу

«В последнее время я живу в Риге. Уже довольно много месяцев. Я уже свыклась с этим городом. Уже как-то срослась, потому что мне важно ощущать себя гармонично в том городе, в котором я нахожусь», — заверила Лобода.
По словам исполнительницы, в столице Латвии живут «приятные люди», к тому же там вкусная еда. Лобода призналась, что в первую очередь посетила церковь святого Петра в Риге. Певица даже записала там клип на песню «Молитва».
Ранее Лобода заявила, что не рассматривает даже мысли о том, чтобы вернуться в Москву и жить в России.