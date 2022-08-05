Тест: Хорошо ли вы знакомы с достопримечательностями СочиПредлагаем вам проверить память или интуицию, вдохновиться видами курорта и, возможно, записать парочку достопримечательностей, которые наверняка стоит посетить в Сочи
Фоторепортажи
8Сильная гроза и ливень в Москве
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
Спецоперация на Украине
14:30 (мск), источник: Газета.Ру

«Приятные люди и вкусная еда»: Лобода объяснила, почему переехала в Ригу

Певица Светлана Лобода в интервью латвийскому радио SWH Plus призналась, что последние несколько месяцев живет в Риге вместе со своими дочерьми.

Источник: РИА "Новости"

«В последнее время я живу в Риге. Уже довольно много месяцев. Я уже свыклась с этим городом. Уже как-то срослась, потому что мне важно ощущать себя гармонично в том городе, в котором я нахожусь», — заверила Лобода.

По словам исполнительницы, в столице Латвии живут «приятные люди», к тому же там вкусная еда. Лобода призналась, что в первую очередь посетила церковь святого Петра в Риге. Певица даже записала там клип на песню «Молитва».

Ранее Лобода заявила, что не рассматривает даже мысли о том, чтобы вернуться в Москву и жить в России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Семенович рассказала, что «незаметно и естественно» фотошопит свои снимки
Певец Валерий Цыбизов утонул под Волгоградом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта