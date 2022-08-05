16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Южной Корее родились два «светящихся» лабрадора
Несмотря на свечение, малыши родились здоровыми.
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В Южной Корее родились два генетически модифицированных лабрадора с пониженным риском развития дисплазии тазобедренного сустава. Ученые, работавшие над проектом, совместили метод клонирования и примированного редактирования генома.
Таким образом заводчики смогут больше не переживать о мутациях породистых животных, накопившихся в геноме за время селекции. Работа сотрудников Лаборатории репродукции и физиологии животных Национального университета Чунгнам опубликована в журнале Scientific Reports.
Эксперименты прошли удачно, и результаты показывают, что технология потенциально может быть использована для исправления генетических дефектов.
А светятся щенки потому, что ученые встроили в клетки лабрадоров зеленый флуоресцентный белок как показатель редактирования генома.
Олеся Маевская