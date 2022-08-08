10:31 (мск), источник: N + 1
Археологи раскопали дом небогатых жителей Помпей
Внутри него находились предметы быта и остатки мебели.
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Археологи исследовали дом в Помпеях, в котором четыре года назад они обнаружили маленькое святилище (ларарий). Внутри него им удалось раскопать несколько комнат, в которых хранились керамическая, стеклянная и бронзовая посуда и прочие предметы быта, остатки мебели, включая кровать, столик, сундук и шкафы. По всей видимости, в этом доме проживали представители не самых обеспеченных слоев населения. Об этом сообщается на сайте Археологического парка Помпей.
Извержение Везувия 79 года законсервировало пеплом целые города, самым известным из которых оказались Помпеи. Раскопки этого города начались еще в 1748 году и продолжаются с различной интенсивностью вплоть до сегодняшнего дня. За это время были найдены сотни построек, открыты многочисленные росписи и надписи на стенах домов, а также сделаны сотни тысяч находок. Среди открытых сооружений оказались прекрасно сохранившиеся жилые дома (подробнее о них в материале «Лучшие дома Помпей») и даже древнеримская закусочная (о ней можно прочитать в блоге «Термополий — забегаловка античных Помпей»).
В 2018 году во время работ в V районе Помпей археологи обнаружили новый ларарий. Это маленькое домашнее святилище, которое предназначалось для отправления культа домашних хранителей — пенатов и ларов. Ларарии были почти во всех помпейских домах, но в то же время сильно отличались друг от друга по своей отделке. Обнаруженное четыре года назад святилище представляет собой расписанную часть стены с нишей и алтарем для жертвоприношений, подробнее об этом можно узнать в нашем материале «Новый ларарий из V района Помпей».
Археологи продолжили исследования этого дома с ларарием. Раскопки позволили открыть четыре комнаты, в которых сохранились разнообразные предметы быта I века нашей эры. Одна из изученных комнат представляла собой спальню, в которой сохранились остатки каркаса кровати и подушки, текстура ткани которой все еще различима. По своему типу найденная кровать оказалась идентичной тем, что были обнаружены в минувшем году в комнате рабов. Рядом с ней находился оставленный владельцами открытым деревянный сундук, на который с потолка рухнули балки и доски. Внутри сундука археологи обнаружили керамическую тарелку из красной неглазурованной глины (так называемая terra sigillata) и масляную лампу с изображением превращения Зевса в орла. Также в этой комнате находился небольшой круглый столик на трех ножках, на котором стояли еще одна терра сигиллата, керамическая и стеклянная чаши. Кроме того, керамические и стеклянные изделия находились и под этим столом.
Другой исследованной комнатой оказалась кладовая (или что-то на нее похожее). Она была единственным помещением с земляным полом и неотштукатуренными стенами. В ней исследователи нашли полку с амфорой и груду деревянных досок, которые, видимо, предназначались для разных целей — от изготовления мебели до ремонта помещений. В небольшом коридоре археологи также обнаружили остатки двухметрового деревянного шкафа, пострадавшего в результате обрушения потолка. Внутри него было по меньшей мере пять полок, на которых хранились маленькие кувшины и амфоры, а также стеклянные тарелки.
Во время исследования верхних комнат ученые обнаружили полиптих из навощенных дощечек, который, видимо, изначально хранился на полке с другими керамическими и бронзовыми изделиями. Кроме того, в сломанном большом посудном шкафу они нашли различные керамические и стеклянные сосуды. Рядом с ними также находились декорированные бронзовые изделия, а также отлично сохранившаяся курильница, расписанная разноцветными красками и украшенная фигурой человека.
Директор Археологического парка Помпей Габриэль Цухтригель (Gabriel Zuchtriegel) отметил, что раскопанный дом находился не в самом престижном районе города, где проживали преимущественно представители низшего и среднего класса. Так, во дворе исследованного дома находилось красиво украшенное хранилище для воды, но при этом сами комнаты выглядели весьма скромно, что, видимо, отражает нехватку денег на их декор.
Михаил Подрезов