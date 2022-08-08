15:06 (мск), источник: Ведомости
Мурашко: мужская смертность к 35−40 годам вдвое превышает женскую
В России смертность среди мужчин к 35−40 годам вдвое выше женской, сообщил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.
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«К 35−40 годам показатели смертности мужчин и женщин отличаются в два раза», — приводит его слова «РИА Новости».
Главным образом такая разница связана со внешними причинами, в числе которых министр назвал курение, употребление алкоголя и отсутствие интереса к занятию спортом.
Ранее в июле президент России Владимир Путин сообщил, что средняя продолжительность жизни в стране II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г.
В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.
В конце мая официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что средняя продолжительность жизни в мире в период пандемии сократилась на два года. В ее презентации говорилось, что показатель снизился с 72,5 до 71 года.