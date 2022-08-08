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16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британские ученые создадут суперрастение на основе сорняка

Оно использует сразу два вида фотосинтеза, которые помогают расти в жару без необходимости полива.

Ученые факультета экологии и эволюционной биологии Йельского университета планируют создать устойчивое к засухе растение на основе Portulaca oleracea или портулака огородного. Этот плодовитый сорняк использует сразу два вида фотосинтеза, который помогает ему пережить жару, сообщает Phys.org.

У каждого растения свой механизм фотосинтеза: — к примеру, кукурузе и сахарному тростнику свойственен C4-фотосинтез, позволяющий растениям расти и плодоносить при высоких температурах. Суккуленты же используют САМ-фотосинтез, который помогает им выживать в пустынях и местностях без воды.

Портулак поглощает энергию с помощью сразу двух этих процессов. Авторы утверждают, что понимание этого метаболического пути может помочь ученым разработать новые способы выращивания сельскохозяйственных культур, способных противостоять длительной засухе.

Олеся Маевская

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