16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британские ученые создадут суперрастение на основе сорняка
Оно использует сразу два вида фотосинтеза, которые помогают расти в жару без необходимости полива.
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Ученые факультета экологии и эволюционной биологии Йельского университета планируют создать устойчивое к засухе растение на основе Portulaca oleracea или портулака огородного. Этот плодовитый сорняк использует сразу два вида фотосинтеза, который помогает ему пережить жару, сообщает Phys.org.
У каждого растения свой механизм фотосинтеза: — к примеру, кукурузе и сахарному тростнику свойственен C4-фотосинтез, позволяющий растениям расти и плодоносить при высоких температурах. Суккуленты же используют САМ-фотосинтез, который помогает им выживать в пустынях и местностях без воды.
Портулак поглощает энергию с помощью сразу двух этих процессов. Авторы утверждают, что понимание этого метаболического пути может помочь ученым разработать новые способы выращивания сельскохозяйственных культур, способных противостоять длительной засухе.
Олеся Маевская