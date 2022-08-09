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11:48 (мск), источник: Известия

Умер японский дизайнер и модельер Иссэй Миякэ

Скончался японский дизайнер и модельер Иссэй Миякэ. Об этом 9 августа сообщила газета Nikkan Sports.

Источник: AFP 2022

«Стало известно, что модельер Иссей Миякэ умер от гепатоцеллюлярной карциномы 5 числа», — написало издание.

Как отмечается, ему было 84 года.

Миякэ родился в апреля 1938 года в городе Хиросима. В 1964 году окончил Токийский университет искусств Тама по специальности «Графический дизайн». Работал в Нью-Йорке и Париже. В 1970 году основал студию дизайна.

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