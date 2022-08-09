16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семья в США обнаружила в своем новом доме соседских коров
Потерявший их фермер проверил соседский сарай, но не догадался заглянуть в пустующее жилище.
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Семья из Вашингтона была шокирована, когда увидела, что произошло с их новым домом. Новоселы обнаружили в нем соседских коров, которые превратили жилище в хлев.
За четыре недели до переезда, когда ремонт был окончен, за домом должна была проследить родственница, которая ни разу не пришла, сообщает 7NEWS. В городе прошел шторм, и испуганные коровы в поисках убежища пришли именно в новую постройку.
Кто сорвал дверь с петель — буря или одна из коров — неясно, но теперь новоселам придется серьезно потрудиться, прежде чем заселяться в дом. Все это время хозяин животных не догадывался о переселении своих подопечных, искал их и боялся, что их унесло бурей.
Олеся Маевская