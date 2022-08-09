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20:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Пушилин сообщил, что Стивен Сигал снимет фильм о Донбассе

Актер и режиссер Стивен Сигал намерен снять правдивое кино о событиях в Донбассе, написал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: Reuters

«При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну. Желаю ему успехов», — написал политик.

Ранее Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. 29 июля СИЗО подверглось обстрелу из HIMARS, погибли 50 человек, более 70 были ранены.

Режиссер решил лично ознакомиться с доказательствами причастности ВСУ к обстрелу, он изучил развалины объекта и обнаруженные на его территории осколки ракет американского производства.

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